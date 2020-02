Top 5 des cumulards bruxellois: il est entièrement PS

Le Moniteur et la Cour des Comptes ont publié la liste de nos élus et de leurs mandats exercés en 2018. Voici le top 10 des élus bruxellois les plus cumulards. Nous précisons chaque fois combien de leurs mandats étaient rémunérés. Christian Magerus, Karine Lalieux, Françoise Père, Khalid Zian et Faouzia Hariche forment un top 5 entièrement socialiste. Dans le top 10, on trouve 6 élus de la Ville de Bruxelles. Et, globalement, le nombre de mandats des cumulards a légèrement baissé.

Tous ceux qui exercent des mandats publics sont tenus légalement de rentrer chaque année auprès de la Cour des Comptes la liste définitive des mandats, fonctions et professions exercés l’année précédente. Le Moniteur vient de publier la liste pour 2018. Nouveauté, c’est l’élu molenbeekois Christian Magerus qui arrive en tête, avec 34 mandats dont 5 rémunérés.