Danail, 57 ans, vit depuis 1 an dans sa voiture à Bruxelles

Danail, 57 ans, vit dans sa voiture depuis plus d’un an. Le malheureux est « stationné » dans la rue de l’Éclusier Cogge, sur la Ville de Bruxelles, depuis tout ce temps. Et il ne survit que grâce à la générosité de ses voisins.