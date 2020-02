La plus grande crèche ONE de Belgique inaugurée à Etterbeek

Après deux ans et demi de travaux, la nouvelle crèche communale Aimé Dupont a officiellement ouvert ses portes ce samedi 15 février 2020 à l’occasion d’une inauguration festive. Parents et enfants ont pu découvrir ce bâtiment de 3600 m² installé dans les Jardins de Fontenay-sous-Bois (rue des Champs, 67). Un projet mené sous l’impulsion du bourgmestre Vincent De Wolf (MR), en charge de la Petite Enfance et de l’échevin des Travaux publics, Rik Jellema (Groen).

En juin 2017, la commune d’Etterbeek installait dans le parc de l’école communale du Paradis des enfants, 72 pavillons modulaires. Ces pavillons destinés à accueillir temporairement les enfants de la Crèche Aimé Dupont ainsi que le personnel du centre de santé ont bien rempli leur mission.