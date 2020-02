Trois jeunes Bruxellois font des confitures à base d’invendus bio

Antoine, Maude et Simon sont les trois porteurs du projet Fruitopia. - D.R.

Trois jeunes Bruxellois ont créé il y a trois ans Fruitopia, une ASBL qui a pour objectif de sensibiliser le public à l’anti-gaspillage via la vente de confitures réalisées avec des invendus bio mais aussi via des ateliers de cuisine et de conscientisation.