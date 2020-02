Malines-Anderlecht: 0-0 (LIVE commenté)

Le Sporting d’Anderlecht entame sa dernière ligne droite pour les Playoffs 1, actuellement à quatre points.

Samedi soir, le Sporting d’Anderlecht se rend à Malines avec un seul objectif en tête : la victoire et les trois points, cruciaux pour les Playoffs 1. Avec quatre points de retard sur Genk et quatre matches à jouer (12 points à prendre), les Mauves n’ont plus le droit à l’erreur, surtout face à un concurrent direct.