Kompany: «C’est le prix à payer pour notre choix»

Le capitaine Vincent Kompany a coulé avec le navire mauve samedi soir à Malines. Le Diable rouge est venu s’expliquer au micro de la Pro League au terme de la rencontre.

« Ce soir, on paye le prix à payer pour l’apprentissage. Jérémy (Doku) a commis une erreur qui fait très mal. Il ne dormira pas cette nuit, il ne sera pas bien mais il apprendra et ne le fera plus », a entamé Kompany. « Il n’y a pas d’excuse ni de surprise. On sait que des joueurs de 17 ans sont susceptibles de faire des erreurs. »