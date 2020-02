Vercauteren : «On doit se poser des questions sur nos qualités»

Franky Vercauteren a paru assez agacé devant les caméras de la Pro League samedi soir après la défaite 2-0 d’Anderlecht contre Malines.

« On a débuté comme il fallait. On a eu le contrôle et des occasions mais c’était très important de les marquer. Cela aurait changé la physionomie du match. Il y avait un certain équilibre avant la mi-temps mais ce carton rouge a changé la donne », a analysé le coach d’Anderlecht avant de se lâcher.