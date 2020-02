Anderlecht: deux blessés dans un accident près du Peterbos

Un accident impliquant une voiture et une moto a fait « deux blessés » ce samedi soir, vers 20 h 30, à hauteur du carrefour formé par les boulevards Maria Groeninckx-De May et Sylvain Dupuis, à Anderlecht, non loin des logements sociaux de la cité du Peterbos.

La police locale nous indique à cet égard qu’il s’agit d’un « accrochage entre une voiture et une moto sur laquelle se trouvaient deux personnes ». Les pompiers de Bruxelles, qui sont également intervenus sur place, nous précisent quant à eux avoir emmené les « deux blessés » - soit le conducteur de la moto et son passager - à l’hôpital.