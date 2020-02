Du jazz new-yorkais de haut vol durant 3 jours à Bozar

Le Jazz at Lincoln Center Orchestra, l’un des plus célèbres big bands de la scène internationale, sera du 18 au 20 février à Bozar. Cet orchestre new-yorkais, porte-drapeau du big band et de son répertoire, a un directeur artistique reconnu. Le trompettiste et compositeur Wynton Marsalis rafle en effet les récompenses. Il a déjà à son actif 9 Grammy Awards et un Pullitzer Prize for Music. Depuis les années 1980, il incarne l’essence même du jazz américain dans sa tradition.

Cette résidence de trois jours à Bozar démarrera avec le programme « Giants of Jazz », dédié aux grands noms de l’histoire du jazz. Le deuxième jour de la résidence, l’artiste et l’orchestre se retrouveront pour un hommage au big band, via une double affiche avec le Brussels Jazz Orchestra.