Woluwe-St-Lambert: faites soigner votre nounours à la clinique

Pour la neuvième année consécutive, le campus d’Alma, aux abords des cliniques St-Luc, accueillera la «Clinique des Nounours» les 17,18 et 19 mars prochains, à Woluwe-Saint-Lambert. Plus de 900 nounours visiteront la clinique cette année. Durant trois jours, des centaines de nounours vont pouvoir se faire soigner dans cette clinique particulière qui vise à reproduire le plus fidèlement possible, mais de manière adaptée aux plus petits, l’atmosphère du milieu hospitalier.

Elle permet ainsi aux enfants de 4 à 7 ans de découvrir le monde de la santé de façon ludique et pédagogique. Chaque enfant emmène son nounours malade à l’hôpital pour le faire soigner. Durant deux heures, l’enfant parcourt les différents services de la Clinique des Nounours.