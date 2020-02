Des Coccinelle de toutes les couleurs au Cinquantenaire

C’est de venu une tradition, la Love bugs parade revient chque ananée aux alentours de la Saint-Valentin, charmant clin d’oeil à l’attention des amoureux… des coccinelles. Faut-il encore présenter ce sympathique rassemblement de (VW) Cox et Beetle et de leur grand frère, le Combi ? Pour cette 12 e édition, elles étaient plus de 300 à se retrouver devant le musée Autoworld, sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles.

De tous les âges (la plus ancienne actuellement inscrite est de 1953 !), de toutes les époques et… de toutes les couleurs. Elles ont accompagné leurs propriétaires souvent depuis plusieurs générations et elles font en général partie de la famille. On les prénomme Choupette, Herbie, Vocho, 53, Pablo, Beetle, Samba… En soi, ce rassemblement est déjà en quelque sorte une fête !