Tunnel Léopold II à Bruxelles : une bande en moins dès ce lundi

Pendant la rénovation du tunnel Léopold II, l’administration Bruxelles Mobilité a mis à nu un égout en très mauvais état passant au-dessus du tunnel. Cet égout permet d’évacuer les eaux de pluie des tunnels du métro. À hauteur de Simonis, le mauvais état de l’égout a causé d’importantes infiltrations d’eau. Bruxelles Mobilité a donc décidé de profiter donc des travaux en cours pour réparer en profondeur l’égout puis le béton avant d’appliquer une couche de protection sur le plafond du tunnel. Pendant ces travaux, la bande de droite du tunnel Léopold II en direction du centre sera fermée à la circulation, entre l’entrée Charles Quint et Simonis. L’entrée Basilique sera également fermée à la circulation. À partir de Simonis, les deux bandes de circulation seront de nouveau accessibles.

Dès ce lundi 17 février et jusqu’au 6 mars, est prévue la réparation de l’égout et du béton ainsi que l’application d’une couche de protection. Entre l’avenue Charles-Quint et l’entrée Sainte-Anne, seule la bande de gauche sera disponible en direction du centre-ville. Si l’entrée Basilique sera fermée à la circulation, l’entrée Sainte-Anne, elle, restera ouverte.