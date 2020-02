La tempête Dennis est à présent derrière nous et rend la circulation plus facile en ce début de semaine. Soyez tout de même prudents, des branches d’arbres ou autres objets encombrants pourraient toujours se trouver sur la route à certains endroits et rendre la situation dangereuse. Voici l’Info trafic de ce lundi 17 février!

PROVINCE DE LIÈGE Arbre sur la chaussée à Remouchamps Un arbre se trouve sur la chaussée sur la Nationale 633 qui relie Liège à Trois Ponts à hauteur de la borne kilométrique 22 à Remouchamps.