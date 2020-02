Uccle: une carte interactive pour localiser les chantiers

Dans les semaines à venir, une carte interactive sera mise en ligne sur le site internet de la commune d’Uccle.

Cette carte permettra de localiser les différents chantiers en cours et à venir et d'obtenir des informations telles que la nature du chantier, les délais, le nom de l'impétrant pilote et des impétrants coordonnés, les coordonnées du gestionnaire de chantier.