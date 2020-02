Judo: Ndao assoit sa suprématie en +100kg aux Nationaux jeunes

Il est de plus en plus promis à une belle carrière. - FB

Un peu plus de trois mois après le premier grand titre de sa carrière -la médaille d’or aux championnats de Belgique seniors –, Yves Ndao a remis le couvert chez les U21 ce week-end, confortant encore sa suprématie chez les poids lourds. De plus en plus, le Bruxellois, qui a à peine 18 ans, s’érige comme le futur du judo belge.