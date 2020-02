Michel Drucker sur la scène du Centre Culturel d’Uccle

Le 20 février, le célèbre présentateur Michel Drucker sera présent sur les planches du CCU.

Il racontera dans son deuxième one-man-show, "De vous à moi", des anecdotes sur sa carrière et ses rencontres avec les plus grands noms de la scène française. Un seul spectacle ne suffisait pas pour raconter un demi-siècle de télévision fait d'anecdotes émouvantes et de choses drôles ou étonnantes.