Clerfayt confirme que 15 millions d’euros seront débloqués

Le ministre en charge de la Fonction publique locale à Bruxelles, Bernard Clerfayt a confirmé mardi, en commission du parlement bruxellois, avoir reçu mandat du gouvernement bruxellois pour consacrer en 2020 15 millions d’euros à une revalorisation des barèmes des fonctionnaires publics locaux.

Il y a en outre un accord de principe sur un rattrapage de l’écart estimé entre ces barèmes et ceux des agents de la fonction publique locale en Flandre et en Wallonie d’ici 2024, a-t-il répondu aux députés Véronique Lefrancq (cdH), David Leisterh (MR) et Ahmed Mouhssin (Ecolo).