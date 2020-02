Intrusion sur les voies entre Rogier et Hôtel des Monnaies

Une intrusion sur les voies du métro entre Rogier et Hôtel des Monnaies a causé un problème d’aiguillage. Résultat: pendant plusieurs heures, il était impossible de rouler entre les deux stations. Les passagers devaient marcher en surface.

Il y a eu une intrusion sur les voies ce mardi après-midi entre les stations Rogier et Hôtel des Monnaies. La circulation des métros a donc été arrêtée entre les deux arrêts. « On devait faire des demi-tours et les gens étaient orientés en surface », indique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib.