Le groupe Ziegler est de retour au Port de Bruxelles

La société Ziegler est de retour sur le site du Port de Bruxelles qu’elle avait quitté en 2016 après plus de soixante années de présence sur le domaine portuaire bruxellois. Pour l’occasion, Alain Maron (Ecolo), ministre bruxelloise chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratique participative et ministre de tutelle du Port de Bruxelles, a rendu visite à Diane Govaerts, CEO et Alain Ziegler, président du groupe Ziegler.

La société Ziegler, fondée en 1908 à Bruxelles par Arthur J. Ziegler et dont le siège social était situé rue Dieudonné Lefèvre, avait occupé une partie importante du TIR Logistics Centre, situé à proximité immédiate de son siège, dès la construction de celui-ci à la fin des années 1950.