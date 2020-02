Derrick Luckassen, blessé, absent plusieurs semaines

Le défenseur néerlandais était resté au sol lors du match face à Malines.

Alors qu’une participation aux Playoffs 1 est de plus en plus incertaine, le Sporting d’Anderlecht joue vraiment de malchance dans cette dernière ligne droite. En effet, selon le Nieuwsblad, Derrick Luckassen devrait être absent des terrains pendant six semaines, au minimum, et serait victime d’une déchirure du ligament.