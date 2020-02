Le Crowne Plaza de la Place Rogier va être agrandi

Le projet du groupe Pandox vise à supprimer la dent creuse, entre le boulevard Botanique et la place, en y construisant une extension de l’hôtel Crowne Plaza. «Ce projet dispose désormais de son permis d’urbanisme», confirme Pascal Smet (sp.a/one.brussels), secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme.

« Après 50 ans et de nombreuses tentatives, l’une des « blessures urbaines » les plus importantes en région bruxelloise va enfin être réparée. Reconstruire la ligne de front manquante sur le boulevard du Jardin Botanique et recréer le tissu urbain pour combler les vides existants est un des objectifs du projet.