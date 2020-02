Jette: le rond-point du Pannenhuis devient une place

Le conseil communal de Jette de ce 19 février a approuvé la nouvelle dénomination du rond-point du Pannenhuis, qu’il faudra désormais appeler «Place du Pannenhuis». Avec cette nouvelle dénomination, la commune prend en compte le récent réaménagement du Rond-Point du Pannenhuis, transformé en placette.

« Nous avons pu montrer avec cet aménagement qu’il est possible de regagner du terrain sur l’asphalte sans modifier fondamentalement la circulation routière, tout en étant plus attentif à la perméabilisation des sols, à la biodiversité et à la nécessité de la nature en ville pour notre santé à toutes et tous.