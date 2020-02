Les pompiers bruxellois sont sous-équipés

Les pompiers de Bruxelles sont actuellement insuffisamment équipés pour faire face l’incendie d’un véhicule électrique lourd tel qu’un bus de la STIB, ressort-il d’une réponse du secrétaire d’État bruxellois en charge du SIAMU, Pascal Smet, à une question posée cette semaine à ce propos par le député Hichalm Talhi (Ecolo).

En commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois, celui-ci souhaitait en savoir plus au sujet sur de la gestion d’incendies impliquant des véhicules hybrides ou totalement électriques de plus en plus nombreux, voire des bus hybrides ou électriques.