D1B: un week-end qui devrait sceller le sort des Unionistes

La déception est énorme du côté de l’Union depuis cette incompréhensible «remontada» roularienne samedi dernier. Ce week-end, même en cas de victoire contre Louvain, le sort de l’USG pourrait définitivement être scellé. Les regrets sont déjà très grands dans les rangs unionistes.

Un miracle : voilà ce qu’il faudra aux Saint-Gillois pour accrocher la deuxième tranche. S’ils veulent maintenir le suspense jusqu’à la 28e et dernière journée prévue vendredi prochain, ils doivent impérativement s’imposer contre OHL et ensuite prier pour que Westerlo et Virton fassent match nul samedi après-midi et que le Beerschot ne gagne pas contre Lommel dimanche.