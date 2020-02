Budget 2020 à l’équilibre: le MR déplore les moyens de la police

Le budget 2020 de la commune d’Anderlecht se présente à l’équilibre, annoncent ce jeudi le bourgmestre Éric Tomas et l’échevin des Finances Fabrice Cumps. «Alors qu’Anderlecht est la 4e commune la plus pauvre du pays et qu’elle doit faire face aux conséquences du boom démographique, le budget ordinaire est à l’équilibre depuis près de 15 ans», indiquent-ils dans un communiqué.

Les dépenses du budget ordinaire s’établissent à 224,2 millions d’euros, dont plus de la moitié est consacrée au traitement du personnel communal et enseignant, 12,5 % au CPAS, 11,5 % à la police, 10 % aux frais de fonctionnement, 8 % à la dette et 3 % aux subsides. Quant aux dépenses du budget extraordinaire, elles s’élèvent à 76,5 millions d’euros.