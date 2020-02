David Leisterh élu nouveau président du MR bruxellois

Il était le favori et il a gagné! Le dépouillement des élections à la présidence du MR régional bruxellois a eu lieu ce jeudi soir et c’est David Leisterh qui a gagné. Le député régional et président du CPAS de Watermael-Boitsfort l’a emporté sur son principal challenger, le bourgmestre ucclois Boris Dilliès.

Le Boitsfortois était soutenu par une série de ténors bruxellois dont Alexia Bertrand, chef de groupe au parlement régional, Vincent De Wolf, ex-chef de groupe et bourgmestre etterbeekois, l’ex-bourgmestre molenbeekoise et députée Françoise Schepmans, l’ex-maïeur anderlechtois et député Gaëtan Van Goidsenhoven ou encore le député et chef de groupe MR au conseil communal de Bruxelles-Ville David