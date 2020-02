Un site de rencontre pour les bénévoles et les associations

En collaboration avec la commune d’Auderghem, Give a day va ouvrir prochainement une plateforme numérique destinée à favoriser le matching entre les candidats volontaires et les associations qui cherchent des bénévoles. Ce sera une première à Bruxelles.

Les associations sont nombreuses à chercher des bénévoles pour leur donner un coup de main, régulier ou ponctuel. Dans le même temps, pas mal de Bruxellois cherchent à faire du bénévolat sans nécessairement savoir comment trouver l’activité qui leur convient. Faire se rencontrer offre et demande en la matière n’est pas commode non plus.