Le Pentagone sera la première maille aménagée du plan Good Move

Le Pentagone constituera la première des cinquante mailles aménagées en zone de circulation apaisée de la capitale. Les échevins de la Ville de Bruxelles, Bart Dhondt (Mobilité - Groen) et Arnaud Pinxteren (Participation - Ecolo) et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ont présenté vendredi une feuille de route reprenant les différentes étapes pour y arriver.

Le fil rouge du plan régional de Mobilité Good Move consiste à organiser le réseau de voies de circulation des 19 communes de la Région au départ des artères principales et, entre elles, de «mailles apaisées», c’est-à-dire des quartiers protégés du trafic automobile de transit, plus agréables, moins pollués et plus sûrs pour les piétons et les cyclistes.