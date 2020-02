Le Léopold toujours en mission sauvetage

Le Léopold est en mauvaise posture avant la rencontre face au Stade Brainois. En effet, il est en bas de classement et lutte pour se maintenir. L’équipe aborde ce match avec l’envie d’aller chercher les trois points.

« On n’est pas dans une position très évidente. On est dans l’urgence d’aller chercher des points mathématiquement parlant », déclare Kevin Serville, le milieu de terrain woluwéen. « On ne peut pas se rater lors des deux prochains matches qui sont face à des concurrents directs. Le nombre de matches se réduit.