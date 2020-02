Le Kosova Schaerbeek voudra confirmer sa victoire face à Mons

C’est une rencontre importante qui se prépare du côté du Kosova Schaerbeek. En effet, ils joueront à l’extérieur face à l’équipe de Walhain, actuellement cinquième au classement général, qui est tout de même dans un contexte extrasportif assez compliqué.

« Leur équipe est dans une situation très complexe mais de ce que j’ai entendu, ils sont motivés pour le match de ce dimanche », raconte Hamza El-Boubsi, capitaine du Kosova Schaerbeek. « On a une belle carte à jouer face à eux. On sort d’une victoire. Mentalement, on a le dessus. »