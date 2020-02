D3: Jette veut se sortir de sa passe un peu plus compliquée

Quentin Cortvriendt se sent bien au RSD. - Devaux

Jette vit une période plus compliquée en ce mois de février. L’équipe de Sébastien Conte a en effet perdu la tête du championnat au début du mois, eu un match remis et a réalisé un nul. Le RSD a donc hâte de se relancer et en a une belle occasion ce dimanche avec la réception du Rapid Symphorinois.