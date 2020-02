Immobilier: le prix des biens explose à Ixelles

Le marché immobilier est resté relativement stable dans notre capitale en 2019, même si certaines communes sortent du lot et explosent au niveau des prix. C’est ce qui ressort de l’analyse des notaires bruxellois. Ixelles est sans nul doute la commune la plus chère. Une maison sur deux coûte plus de 665.000 euros et un appartement sur deux plus de 305.000 euros.

En 2019, l’activité immobilière de Bruxelles a augmenté de 6,3 % par rapport à l’année précédente. « C’est encore une belle augmentation », indique Me Joye Stijn. Le 4e trimestre a été le meilleur depuis l’existence de ce baromètre. La moitié des maisons ont été vendues à un prix supérieur à 410.000 euros (prix médian).