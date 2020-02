Bruxelles: 7 ans de prison pour un trafiquant de drogue

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, vendredi, Arjan V. à une peine de sept ans de prison et à une amende de 12.000 euros pour trafic de cocaïne. Il a également condamné quatre frères et cousins de ce dernier à des peines de trois mois à quatre ans de prison, dont une avec sursis, et à des amendes allant de 6.000 à 9.000 euros.

L’épouse d’Arjan V., considéré comme le cerveau de ce narcotrafic, a bénéficié quant à elle de la suspension du prononcé de la condamnation et la mère du principal accusé a été acquittée.