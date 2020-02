Soupçons de vol dans une école: un courrier envoyé au parquet

Dans l’affaire des 2.700 euros qui auraient disparu des comptes de l’école communale Van Meyel à Woluwe-Saint-Lambert et dont la directrice a du fournir au secrétaire communale les justificatifs pour mardi dernier, la conseillère communale de l’opposition Amélie Pans (MR) a décidé d’écrire une lettre au procureur du Roi de Bruxelles pour l’avertir des faits.

« Fin décembre, je reçois un témoignage me relatant de possible détournements de fonds dans une école communale et la disparition de la recette du marché de Noël 2018.