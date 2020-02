Greta Thunberg vient à Bruxelles le 6 mars pour faire grève

L’activiste suédoise Greta Thunberg, figure de proue du mouvement des jeunes pour le climat, sera à nouveau présente à Bruxelles le vendredi 6 mars dans le cadre d’une grève européenne pour le climat, a-t-elle annoncé vendredi via le compte Instagram d’Anuna De Wever et de Youth for Climate.

La nouvelle marche européenne en faveur du climat s’élancera à 14h00 de la gare Centrale. Greta Thunberg sera présente avec de nombreux représentants européens du mouvement ’Fridays for future’. Via Instagram, elle appelle tous les Belges et les personnes intéressées par la question climatique à manifester ensemble ce jour-là.