Audrey Lhoest est l’échevine ixelloise de l’Environnement, de la santé et du commerce. - V.Marrtini

Échevine ixelloise de l’Environnement et du Commerce notamment depuis un peu plus d’un an, Audrey Lhoest (Ecolo) nous raconte comment elle a vécu sa première année scabinale. Elle fait aussi le point sur les nombreux projets qu’elle a lancés.