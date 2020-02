«Agréablement surpris, Matonge n’a jamais été aussi propre!»

Samedi, la commune d’Ixelles a clôturé sa sixième semaine d’opération de prévention et de lutte contre les dépôts clandestins dans le quartier Matonge. Un bilan positif pour les intervenants communaux et régionaux. Plus de 800 sacs ont été fouillés par des agents constatateurs et 62 constats ont été dressés au fonctionnaire sanctionateur. La prévention semble avoir porté ses fruits, les rues «n’ont jamais été aussi propres» selon un agent de Bruxelles Propreté. Les prochaines opérations du type viseront les quartiers de Flagey et du Cimetière d’Ixelles.

L’échevin de la Propreté Publique d’Ixelles, Nabil Messaoudi (PS) n’est pas déçu du résultat. Il y a six semaines, l’édile a lancé une opération « propreté » dans le quartier ixellois de Matonge afin de lutter contre les dépôts clandestins en rue.