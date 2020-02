Aimé Anthuenis croit encore aux Playoffs 1 pour Anderlecht

Malgré son bilan d’un point sur six à Gand puis à Malines et ses huit petites victoires au compteur, Anderlecht peut encore rêver des Playoffs 1. Mais cette fois, l’urgence est réelle: les Mauves n’ont (vraiment) plus le moindre droit à l’erreur. Ce dimanche à 18h, contre Eupen, ils doivent d’ailleurs absolument l’emporter!

Sept points : voici ce qu’il reste à combler à Anderlecht pour accrocher la 6e place occupée par Genk (qui s’est imposé vendredi soir face à Courtrai, 0-1). Un « trou » conséquent, d’autant que deux équipes sont intercalées entre le RSCA et les Limbourgeois.