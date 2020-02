Succès pour le premier spa pour bébés à Bruxelles

Un spa et un moment de détente n’est pas une pause bien-être réservé uniquement aux adultes. Depuis un an, Gislaine Silva a lancé son concept de spa pour bébés à Ganshoren. Et elle nous confirme que c’est un véritable succès.

Depuis un an, Gislaine Silva a lancé le premier spa de Bruxelles pour bébés. Situé à Ganshoren, ce spa pour bébés a déjà accueilli plus de 500 petits bouts en un an. Le spa est accessible pour les bébés dès 14 jours et pour les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans. « J’ai beaucoup de retours positifs. Les parents me disent que leur enfant passe des meilleures nuits.