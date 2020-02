Nouvel horaire du service urbanisme de Koekelberg

A partir du lundi 24 février, la manière de contacter le service urbanisme et environnement change afin de permettre aux gestionnaires de se consacrer au traitement des dossiers.

L’accueil du public au guichet est concentré sur 3 jours : lundi, mercredi et vendredi. Les mardis matin et jeudis après-midi, le service n’est pas accessible au public. Les mardis après-midi et jeudis matin, le service est accessible mais uniquement sur rendez-vous.