Jette: retour des 24 heures de Picorchamps

Vacances de carnaval rime avec Picorchamps au collège Saint-Pierre à Jette. Cette course de petites voitures électriques en est à sa 39e édition et se déroulera les 28 et 29 février.

Les 24 heures de Picorchamps attirent chaque année un millier de personnes dans la salle des fêtes du Collège Saint-Pierre à Jette pendant les congés de carnaval. La course débutera à 17h ce vendredi et se poursuivra jusqu’au lendemain même heure.