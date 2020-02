Anderlecht: une victoire aussi belle qu’inutile?

Profitant de l’ouverture du score rapide de Murillo et de l’exclusion d’Amat, Anderlecht a déroulé le football que Kompany voudrait voir chaque semaine. Même en poursuivant sur cet élan, ce ne sera sans doute pas suffisant pour dribbler Genk et Malines.

Quand une cause semble entendue, elle peut vous libérer. Relégué à respectivement sept et six longueurs du Racing Genk et de Malines vainqueurs de Courtrai et de Waasland-Beveren au coup d’envoi, Anderlecht a sans doute livré sa prestation la plus aboutie contre une formation d’Eupen réduite à dix au sortir du premier quart d’heure.