Un homme qui aurait appelé à la violence sur Lelièvre interpellé

Le temps restera gris avec parfois des bruines (ou de faibles pluies). Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité sera parfois limitée par les nuages bas. En fin d'après-midi, nous prévoyons des pluies plus marquées à partir de l'ouest (à partir de 17-18h dans le centre et à partir de 18-19h au sud du sillon Sambre et Meuse). Le vent de sud-ouest sera assez fort avec des rafales entre 60 et 70 km/h.