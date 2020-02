L’association de théâtre engagé, Ras El Hanout, fête ses 10 ans

L’association Ras El Hanout, qui propose du théâtre engagé, fête ses 10 ans et organise à cette occasion une soirée spectacle le dimanche 1er mars de 18h à 22h au Centre Culturel d’Uccle. Au programme: un Best of des spectacles de cette saison Slam & Mots, Chuuut, Laisse moi tranquille et De Bruxelles à La Mecque et en tête d’affiche l’humoriste français Haroun avec son tout nouveau spectacle de stand-up.

Ras El Hanout, qui désigne en arabe un mélange typique d’épices originaires du monde entier, invente depuis 2010 de nouveaux rapports aux publics.