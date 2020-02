MR/CD&V: «Il faut doubler les espaces de liberté pour chiens»

Il y a 55 espaces où les chiens peuvent courir en liberté dans la capitale, c’est peu. Aussi, les députés Debaets, Dufourny et Weytsman ont déposé une proposition de résolution visant à doubler le nombre de ces zones de promenade. Ils invoquent l’éloignement pour y accéder quand on vit dans certains quartiers, l’intérêt d’espaces où faire leur éducation et, de manière plus générale, les bénéfices pour la santé quand on est propriétaire d’un chien.

Même si notre région est une ville, elle compte plus de 105.000 chiens, selon une récente estimation. Mais les Bruxellois disposent d’assez peu d’espaces où les laisser courir en liberté. Pas plus de 55, dont 21 dans des parcs gérés par Bruxelles Environnement, ont calculé les députés Bianca Debaets (CD&V), Dominique Dufourny (MR) et David Weytsman (MR).