2.650 seniors meurent chaque année en RBC suite à des chutes

Près de 2.650 personnes âgées meurent chaque année suite à des mauvaises chutes. 45% des personnes qui sont déjà tombées affirment n’avoir reçu aucun conseil en vue de limiter ces chutes.

Les chutes représentent une cause de mortalité et de morbidité importante chez les personnes âgées. Près de 2.650 personnes par an de plus de 70 ans meurent suite à des chutes à Bruxelles, selon l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.