L’ancien militaire, devenu chauffagiste, traquait Michel Lelièvre

Le parquet de Bruxelles a annoncé lundi à l’occasion d’une conférence de presse extraordinaire l’identification et l’interpellation de l’instigateur présumé de la traque de Michel Lelièvre sur les réseaux sociaux : un certain S. V. né en 1988 et déjà « connu des autorités judiciaires pour des faits de roulage et de port d’arme prohibée ».