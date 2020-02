Ozawa, un nouveau concept de restaurant japonais à Bruxelles

Envie d’allier lunch rapide et cuisine japonaise? Ozawa vient d’ouvrir son premier restaurant dans le quartier Nord à deux pas du parc Maximilien et de Tour&Taxis. Au menu: cuisine japonaise avec des ramens et des donburis.

À deux pas du parc Maximilien, le long de l’allée verte, on ne s’attend pas forcément à voir un nouveau restaurant ouvrir ses portes à cet endroit du quartier Nord. Et pourtant, David a choisi cet emplacement pour lancer son premier restaurant Ozawa. Le concept proposé des plats japonais préparés minute devant le client.