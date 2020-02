Une famille de Perwez confinée à l’hôtel à Tenerife (vidéo)

26/02 05:00 → 26/02 11:00

CONDITIONS GLISSANTES : Aujourd'hui et en début de nuit prochaine, des averses se développeront dans de l'air maritime polaire et pourront adopter un caractère hivernal. En Basse et Moyenne-Belgique, il faudra d'abord s'attendre temporairement de la neige ou de la neige fondante, puis à de la pluie, de la neige fondante, ou encore du grésil. En Haute-Belgique, les averses seront sous forme de neige donnant lieu à une accumulation supplémentaire selon l'altitude. Les cumuls seront irréguliers en fonction de la trajectoire de ces averses. Outre les précipitations hivernales, quelques plaques de glace pourraient localement se former ce matin et la nuit prochaine. Entre ce mercredi 06h locale et demain jeudi 6h, nous attendons les accumulations suivantes : - en-dessous de 400 m d'altitude : quelques traces ou une faible accumulation temporairement possibles essentiellement ce matin. - 400-500 m d'altitude : 2-5 cm. - au-dessus de 500 m d'altitude : 4-10 cm.