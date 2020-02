Athlétisme: les Latinne, une famille qui vaut de l’or

Les frères et sœurs Latinne ont prouvé à beaucoup de monde ce dont ils étaient capables. Lors des championnats francophones cadets/scolaires, tous sont rentrés avec la plus belle des médailles autour du cou.

Chez les Latinne, l’athlétisme est une histoire de famille. Mathys, Elea et Ethan s’entraînent tous les trois dans le club du White Star à Woluwe. C’est une force pour les trois de courir ensemble. « On peut se donner des conseils entre nous. On se fait des vidéos afin de nous améliorer. C’est plus qu’une aide qu’autre chose », raconte Mathys, l’aîné de la fratrie.